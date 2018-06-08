Возвращение России в G8 невозможно, пока не будет достигнут прогресс в украинском вопросе - Меркель

В этом году саммит G7 "может быть самым сложным саммитом Большой семерки за последние десятилетия"

Представители стран Европейского союза на встрече G7 в Квебеке согласились, что условия для выхода России в группу стран с развитой экономикой еще не были выполнены, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

"Мы все согласились с тем, что возвращение России на саммиты Большой семерки не произойдет, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с украинской проблемой", - сказала она.

Канцлер подчеркнула, что "это было общее мнение" участников встречи.

Меркель также отметила, что пока что слишком рано говорить о том, смогут ли лидеры G7 выпустить общее коммюнике по итогам встречи.

"Лидеры G7 еще не обсуждали вопросы климата и торговли, котороые являются наиболее чувствительными", - отметила она.

По мнению Меркель, в этом году саммит крупнейших индустриальных держав "может быть самым сложным саммитом Большой семерки за последние десятилетия".

Ранее в этот день президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде, которое началось 8 июня.

Впоследствии новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал призыв Трампа о возврате России в G7.

Россию исключили из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кремль продолжает уверять, что формат G8 России больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.