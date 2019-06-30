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Лавров рассказал, когда Россия начнет выплачивать долг Совету Европы

Сегодня, 13:45
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REUTERS / POOL

Россия выплатит долги Совету Европы, «когда наступит окончательная ясность с восстановлением прав ее делегации в Парламентской ассамблее организации».

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает российское агентство РИА Новости.

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«Мы об этом говорили неоднократно — полное восстановление прав, и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы задерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального Собрания РФ», — заявил Лавров.

Ранее заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что обязательства России по уплате взносов наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации в ПАСЕ.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Теги:   Сергей Лавров Россия Совет Европы ПАСЕ

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