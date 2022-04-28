«Гидру надо доконать». Что станет победой над РФ и возможно ли возвращение Крыма под контроль Украины военным путем — интервью с Огрызко 28 апреля, 16:10 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Центральное почтовое отделение в Симферополе. Крым, 26 апреля 2022 года. (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россия больше не должна иметь возможности угрожать своим соседям, а потому «гидру надо доконать», уверен бывший министр иностранных дел Украины, руководитель центра исследования России Владимир Огрызко.

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В интервью Радио НВ дипломат рассказал, что станет настоящей победой над недоимперией и почему оккупированный Россией Крымский полуостров непременно должен вернуться под контроль Украины.

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— Представим, что украинская армия зашла на Херсонщину и смогла отогнать российских оккупантов куда-то дальше. Но чтобы идти дальше в Крым, должно быть и политическое решение. Вопрос Крыма может быть решен военным путем или это задача политиков?

— Удастся ли отвоевать Крым? А что такое Крым? Чем Крым отличается от Херсонской области? Да ничем.

— Тем отличается, что сейчас российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Крым и Донбасс (и очевидно, что Крым для него — это более сакральный кусок территории) вынесли за скобки на переговорах.

— Это он может потребовать от своих сатрапов. Но он не может этого требовать от мирового сообщества, потому что, если оно отступится, пойдет назад, это будет означать, что он победит, а не все мы — не только Украина.

— Мировое сообщество может сказать: «Мы устали от войны. Вы вышли на рубежи 2014 года. Давайте заморозим конфликт».

— Так вот: нашей власти не нужно повторять эти вещи, что нашей победой будет возвращение [территорий, подконтрольных Украине] по состоянию на 24 февраля. Нашей победой будет победа над российской недоимперией — победа на поле боя, санкционная, политическая, дипломатическая и т. п. Вот это будет настоящая победа. Если зверя не добить, то он залижет раны и через некоторое время опять начнет дышать этим своим адским огнем на всех своих соседей, прежде всего — на Украину.

Нам нужно ставить совсем другую задачу и убеждать в этом западных партнеров. Сейчас вопрос уже не просто в восстановлении территориальной целостности Украины, а в наказании России как страны, угрожающей всем; в наказании рашистов, являющихся синонимом фашистов. Надо, чтобы все мировое сообщество поняло: если рашизм не будет наказан, то мы будем вынуждены снова и снова через определенный период времени возвращаться к тому, что у нас сегодня в Украине. Может, это будет в другой стране.

— Правильно ли я вас поняла: на переговорах речь не может идти о возвращении к рубежам до 24 февраля, а речь должна идти о возвращении границ украинской территории, которые закреплены в Конституции?

— А по-другому быть не может. Какой политический деятель, какой лидер может отказаться от закрепленной в Конституции, международных договорах территориальной целостности Украины? Я думаю, что на другой день он уже будет искать другое место работы, а может даже другую страну пребывания. Об этом речь не может идти.

— Допускаю, что это может произойти, например, вследствие какого-то давления на украинские власти со стороны западных партнеров во имя того, чтобы прекратить боевые действия, чтобы кровь перелилась.

— То, что сформировалась антироссийская коалиция, и то, что не последние политические деятели США говорят о наказании России, которая больше не должна иметь возможности угрожать своим соседям, свидетельствует о том, что речь идет не только о возвращении к ситуации по состоянию на 24 февраля. Надо смотреть немножко вперед и понимать, что эту гидру нужно доконать оружием и экономически. Я не говорю о политической и дипломатической изоляции, это само собой разумеется. Если эти подпункты мы сведем вместе и сможем эту гидру заставить только иметь возможность кормить свое удивительное население (народом его назвать нельзя), тогда будет гарантия, что эта гидра не восстановится.

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