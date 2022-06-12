Возможный преемник Путина рассказал, как Кремль планирует аннексировать захваченные украинские территории и признал, что руководит процессом

12 июня, 21:09
Цей матеріал також доступний українською
Сергей Кириенко (Фото:kremlin.ru)

Сергей Кириенко (Фото:kremlin.ru)

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, которого СМИ называют возможным преемником российского диктатора Владимира Путина, признал, что «работал над присоединением территорий» Украины.

Об этом он пишет в статье о «дне России» для прокремлевского издания Известия. Материал был вскоре удален, но доступен в кэше Google.

В статье Кириенко подтверждает, что страна-агрессор планирует аннексировать захваченные и разрушенные войсками РФ территории, а он руководит этим процессом.

Видео дня
Читайте также:

«России довелось пережить драматические перемены. И я, работая сегодня над присоединением новых территорий к нашей Родине, как никто другой, глубоко понимаю: Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Херсон, Симферополь и Севастополь — это не просто названия», — пишет он.

Читайте также:

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTER) «Игра вокруг Навального». Преемник Путина не обязательно будет лучше для Украины — Климкин

Также возможный преемник Путина, пишет, что может гарантировать присоединение украинских территорий «сегодня, завтра, через десять лет». По его словам, на захваченных украинских регионах агрессор хочет провести референдум об аннексии, а Кремль интересуют не только «земли Донбасса, Новороссии и Тавриды». Также Кириенко пишет, что оккупированные районы «Россия никогда не оставит».

Кириенко побывал в Мариуполе частично захваченном оккупантами еще 5 мая. По словам журналиста Виталия Портникова, эта поездка демонстрировала, что он стал кремлевским куратором оккупированных территорий вместо Дмитрия Козака.

https://www.youtube.com/embed/c7gozOiuYsw
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Кремль Сергей Кириенко

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X