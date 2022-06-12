Возможный преемник Путина рассказал, как Кремль планирует аннексировать захваченные украинские территории и признал, что руководит процессом 12 июня, 21:09 Цей матеріал також доступний українською Сергей Кириенко (Фото:kremlin.ru)

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, которого СМИ называют возможным преемником российского диктатора Владимира Путина, признал, что «работал над присоединением территорий» Украины.

Об этом он пишет в статье о «дне России» для прокремлевского издания Известия. Материал был вскоре удален, но доступен в кэше Google.

В статье Кириенко подтверждает, что страна-агрессор планирует аннексировать захваченные и разрушенные войсками РФ территории, а он руководит этим процессом.

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«России довелось пережить драматические перемены. И я, работая сегодня над присоединением новых территорий к нашей Родине, как никто другой, глубоко понимаю: Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Херсон, Симферополь и Севастополь — это не просто названия», — пишет он.

Также возможный преемник Путина, пишет, что может гарантировать присоединение украинских территорий «сегодня, завтра, через десять лет». По его словам, на захваченных украинских регионах агрессор хочет провести референдум об аннексии, а Кремль интересуют не только «земли Донбасса, Новороссии и Тавриды». Также Кириенко пишет, что оккупированные районы «Россия никогда не оставит».

Кириенко побывал в Мариуполе частично захваченном оккупантами еще 5 мая. По словам журналиста Виталия Портникова, эта поездка демонстрировала, что он стал кремлевским куратором оккупированных территорий вместо Дмитрия Козака.

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