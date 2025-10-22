«Надеюсь, Мадяр выведет из строя нефтепровод». Сийярто отреагировал на слова польского министра об аресте Путина, тот ответил

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отреагировал на слова Сикорского о возможном аресте Путина (Фото: Szijjártó Péter / Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова своего польского коллеги Радослава Сикорского о том, что Польша может арестовать российского диктатора Владимира Путина , если его самолет будет пролетать над страной.

Ранее Сикорский заявлял, что не может гарантировать, что независимый польский суд не обяжет правительство страны посадить самолет с Путиным для его ареста, если он будет лететь в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«Имеет ли Сикорский в виду независимый суд, который по приказу премьер-министра Польши Дональда Туска отказался выдать террориста, взорвавшего газопровод Северный поток-2?» — написал Сийярто в соцсети Х в среду, 22 октября.

В свою очередь Сикорский ответил, что гордится польским судом и надеется, что Венгрия не сможет получать российскую нефть.

«Петр, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж против захватчика не является преступлением. Более того, я надеюсь, что ваш храбрый земляк, майор Мадьяр (командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди — ред.), наконец сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — написал Сикорский.

16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать "тщательная подготовка".

Читайте также: Болгария готова пропустить самолет Путина в своем воздушном пространстве для встречи с Трампом в Будапеште

21 октября журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

В тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на заявление чиновника Белого дома также написало, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время. Сам президент США сказал, что окончательного решения о встрече с российским диктатором пока нет.

Зато в Кремле и в Венгрии заявляют, что подготовка к саммиту РФ-США продолжается.