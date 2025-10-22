«Надеюсь, Мадяр выведет из строя нефтепровод». Сийярто отреагировал на слова польского министра об аресте Путина, тот ответил
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отреагировал на слова Сикорского о возможном аресте Путина (Фото: Szijjártó Péter / Facebook)
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова своего польского коллеги Радослава Сикорского о том, что Польша может арестовать российского диктатора Владимира Путина, если его самолет будет пролетать над страной.
Ранее Сикорский заявлял, что не может гарантировать, что независимый польский суд не обяжет правительство страны посадить самолет с Путиным для его ареста, если он будет лететь в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
«Имеет ли Сикорский в виду независимый суд, который по приказу премьер-министра Польши Дональда Туска отказался выдать террориста, взорвавшего газопровод Северный поток-2?» — написал Сийярто в соцсети Х в среду, 22 октября.
В свою очередь Сикорский ответил, что гордится польским судом и надеется, что Венгрия не сможет получать российскую нефть.
«Петр, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж против захватчика не является преступлением. Более того, я надеюсь, что ваш храбрый земляк, майор Мадьяр (командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди — ред.), наконец сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — написал Сикорский.
16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.
17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать "тщательная подготовка".
21 октября журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.
В тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на заявление чиновника Белого дома также написало, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время. Сам президент США сказал, что окончательного решения о встрече с российским диктатором пока нет.
Зато в Кремле и в Венгрии заявляют, что подготовка к саммиту РФ-США продолжается.