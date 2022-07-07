Все возможные преемники Джонсона настроены на поддержку Украины — посол

7 июля, 18:40
Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко убежден, что все возможные преемники Бориса Джонсона в должности премьер-министра настроены на поддержку Украины.

«Те люди, которые могут сменить Бориса Джонсона, и сейчас ведется очень долгая дискуссия, кто из них, 10 первых, сможет занять это место, все они настроены примерно так же, как и Борис Джонсон — на поддержку Украины, на продолжение поддержки противостояния с Россией», сказал он в эфире телемарафона.

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Он добавил, что Джонсон лично поддерживал Киев и направлял правительство Британии на поддержку Украины.

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Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания.

https://www.youtube.com/embed/_6IyNx0BNL8
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Вадим Пристайко

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