Чрезвычайный и полномочный посол, посол Украины при ЕС в 2010—2015 годах и глава Центра новых решений Константин Елисеев в интервью Radio NV отметил, что в Евросоюзе есть жесткий консенсус по прекращению поставок российского газа.

В эфире Radio NV Елисеев сказал, что российский диктатор Владимир Путин «монетизирует» искреннее стремление к миру и поиску компромисса других государств и превращает его в дополнительный ресурс для продолжения войны.

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«Но, насколько я понимаю, ЕС уже поставил окончательную жирную точку относительно перспективы покупки российского газа. Думаю, что он эту ошибку больше не совершит, и мне кажется, этот вопрос фактически закрыт. Россия пытается за счет американцев надавить на европейцев, чтобы возобновить поставки газа. И очень цинично выглядит, что этот российский газ должен идти через газотранспортную систему Украины. Но я очень надеюсь, что позиция европейских партнеров останется неизменной. По состоянию на сегодня есть жесткий консенсус по этому», — заявил украинский дипломат.

Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу и реакция на него

18 октября издание The New York Times сообщило, что новое мирное предложение администрации президента США по урегулированию конфликта в Украине предусматривает возобновление Европой закупок российского газа в больших объемах. В частности, США предложили Украине рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее транспортировался российский природный газ в Европу. По данным источников издания, эту идею представителям Киева и Брюсселя озвучили американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

После этого официальная представительница Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Европейская комиссия не намерена возобновлять поставки российского газа и отменять санкции против России, пока та не прекратит войну против Украины.

27 октября издание Le Monde сообщило, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов изо всех сил пытался сдержать гнев во время переговоров с Уиткоффом, который предлагал возобновить транзит российского газа и нефти через Украину. По плану Уиткоффа Киев при этом будет получать дивиденды, а проект приведет к снижению стоимости энергоносителей в Европе. Он назвал это одной из выгодных сделок, от которой «невозможно отказаться».

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«Наша модель — не Беларусь, а Польша», — ответил на такое предложение Буданов, пораженный этим проектом со стороны американцев.