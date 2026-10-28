По состоянию на сегодня в ЕС существует жесткий консенсус по прекращению поставок российского газа — Елисеев

28 октября, 00:22
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Глава Европейского совета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, 16 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Глава Европейского совета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, 16 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Чрезвычайный и полномочный посол, посол Украины при ЕС в 2010—2015 годах и глава Центра новых решений Константин Елисеев в интервью Radio NV отметил, что в Евросоюзе есть жесткий консенсус по прекращению поставок российского газа.

В эфире Radio NV Елисеев сказал, что российский диктатор Владимир Путин «монетизирует» искреннее стремление к миру и поиску компромисса других государств и превращает его в дополнительный ресурс для продолжения войны.

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«Но, насколько я понимаю, ЕС уже поставил окончательную жирную точку относительно перспективы покупки российского газа. Думаю, что он эту ошибку больше не совершит, и мне кажется, этот вопрос фактически закрыт. Россия пытается за счет американцев надавить на европейцев, чтобы возобновить поставки газа. И очень цинично выглядит, что этот российский газ должен идти через газотранспортную систему Украины. Но я очень надеюсь, что позиция европейских партнеров останется неизменной. По состоянию на сегодня есть жесткий консенсус по этому», — заявил украинский дипломат.

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https://www.youtube.com/watch?v=dG_hBfPwwZA

Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу и реакция на него

18 октября издание The New York Times сообщило, что новое мирное предложение администрации президента США по урегулированию конфликта в Украине предусматривает возобновление Европой закупок российского газа в больших объемах. В частности, США предложили Украине рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее транспортировался российский природный газ в Европу. По данным источников издания, эту идею представителям Киева и Брюсселя озвучили американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

После этого официальная представительница Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Европейская комиссия не намерена возобновлять поставки российского газа и отменять санкции против России, пока та не прекратит войну против Украины.

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27 октября издание Le Monde сообщило, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов изо всех сил пытался сдержать гнев во время переговоров с Уиткоффом, который предлагал возобновить транзит российского газа и нефти через Украину. По плану Уиткоффа Киев при этом будет получать дивиденды, а проект приведет к снижению стоимости энергоносителей в Европе. Он назвал это одной из выгодных сделок, от которой «невозможно отказаться».

«Наша модель — не Беларусь, а Польша», — ответил на такое предложение Буданов, пораженный этим проектом со стороны американцев.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   США Евросоюз Константин Елисеев Российский газ Radio NV

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