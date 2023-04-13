Утечка секретных данных Пентагона: разведка США исключила возможность мирных переговоров Украины и РФ в этом году — WP 13 апреля, 16:07 Разведка США считает, что война в Украине продлится до 2024 года, а переговоры с РФ в этом году маловероятны (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)

В этом году не будет мирных переговоров Украины и России, война продолжится как минимум до 2024 года, говорится в анализе разведки США, который стал известен в результате утечки секретных документов Пентагона.

Как сообщает WP, в оценке Разведывательного управления Пентагона говорится, что война России против Украины продлится до 2024 года, при этом ни одна из сторон не одержит победы.

Видео дня

В анализе делается вывод, что даже если Украина вернет «значительные» территории и нанесет «непосильные потери российским силам», что американская разведка считает маловероятным, то это не приведет к мирным переговорам.

«Переговоры по прекращению конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях», — отмечается в документе.

В материале говорится, что эта оценка основана на тщательном изучении США численности войск, вооружения и оборудования каждой из сторон.

В документе, который попал в Сеть, также говорится, как президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир путин будут реагировать на вызовы на поле боя.

Предполагается, что текущий год закончится тем, что обе стороны добьются лишь незначительных территориальных успехов в результате «недостаточного количества войск и материалов для эффективных операций».

В разведке США также не исключили, что такая ситуация вынудит Украину провести «полную мобилизацию» и отправить больше людей на передовую.

Страна-агрессор РФ будет вынуждена задействовать «деградировавшие резервы в связи с сокращением боевой мощи» и ускорить процессы по интеграции захваченных украинских территорий.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.