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Возможность экстрадиции подозреваемых в убийстве Хашукджи исключена - МИД Саудовской Аравии

Сегодня, 21:57
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Джубейр: “Мы не выдаем наших сограждан”.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр исключил возможность экстрадиции подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, после того как турецкий прокурор выдал ордер на арест двух саудовских экс-чиновников.

Об этом пишет Reuters.

“Мы не выдаем наших сограждан”, - заявил Джубейр на пресс-конференции саммита арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

Турецкие власти высказывают подозрения, что одними из тех, кто планировал убийство Хашукджи, были приближенный саудовского кронпринца Мохаммеда бин Салмана Сауд аль-Кахтани и экс-заместитель главы внешней разведки генерал Ахмед аль-Асири.

Саудовский прокурор заявил, что приказ вернуть Хашукджи на родину исходил от Асири, который после убийства журналиста был отстранен от должности, и что Кахтани запрещено покидать страну. Однако, министр Джубейр отказался отвечать на вопрос, задержаны ли эти два человека.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашукджи был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В убийстве подозревается высшее руководство Саудовской Аравии. В прошлом месяце 17 саудовских топ-чиновников, среди которых и вышеупомянутый Кахтани, попали под санкции США в связи с инцидентом. Саудовский кронпринц отрицает, что ему было известно о планах убийства журналиста.

Теги:   Адель аль-Джубейр Саудовская Аравия Турция

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