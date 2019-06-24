Арьев о возможном возвращении РФ в ПАСЕ: Позиции Украины ослабли Сегодня, 12:42 Цей матеріал також доступний українською Council of Europe Parliamentary Assembly/Flickr В Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы Council of Europe Parliamentary Assembly/Flickr

Глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что ситуация перед голосованием по делегации России в непредсказуема и задачи Украины значительно усложнились.

По словам Арьева, в ПАСЕ увеличилось число парламентариев, поддерживающих РФ.

«У украинской делегации сегодня в Страсбурге тяжелый день. Разница между 2014 годом и нынешним моментом заключается в том, кому мы противостоим. Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев. Теперь это Москва и группа пророссийских парламентариев, существенно увеличенная за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция. Антанта 2019», — написал Арьев.

По словам Арьева, задача Украины осложнилось в разы, и позиции ослабли.

«Несмотря на то, что единство делегация держит, мы имеем нарушенное единство институций и новые условия — распущен парламент, полуотставленный министр иностранных дел, а также президент, которому события в ПАСЕ неинтересны. Поэтому результат непредсказуем, несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой», — подчеркнул Арьев.

В понедельник, 24 июня, в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут санкционировать возвращение российской делегации в ПАСЕ.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

17 мая главы МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но риск такого развития событий очень большой.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.