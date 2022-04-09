«Враг не оставил идею захватить Харьков». Интервью с главой ОВА Олегом Синегубовым о ситуации в частично оккупированной области 9 апреля, 08:21 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные смотрят на столб дыма, который поднимается от хлебозавода после обстрела Харькова, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В интервью Радио НВ глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов рассказал, как идет оборона области, какие угрозы существуют для Харькова, откуда следует эвакуироваться и на какие жестокие гражданские убийства способны россияне.

— Хочу вас спросить об оперативной обстановке в области, потому что она достаточно непростая, в частности, Харьков под обстрелами. Что происходит?

— Ежесуточно мы фиксируем больше или меньше обстрелов из артиллерии, из реактивных систем залпового огня Град или Смерч, из танков, минометов. Страдают те наши жилые районы, которые близки к окраине города. Кроме того были прилеты в наши больницы, в том числе из РСЗО.

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Мы постоянно находимся под обстрелами. Они не прогнозируемы, а хаотичны, поэтому в основном страдает мирное население. В этих районах города нет никакой военной инфраструктуры или ремонтных заводов, поэтому предусмотреть такие коварные действия врага очень сложно.

Погибшие от обстрелов в окрестностях Харькова. 3 апреля 2022 года / Фото: REUTERS/Thomas Peter

— В Изюме ведутся серьезные боевые действия?

— Враг пытается обойти Изюм, позиции наших Вооруженных сил и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там свое военное присутствие. Конечно, ВСУ это все понимают и сейчас удерживают позиции вблизи Изюма, постоянно их укрепляя. Враг там действительно ежедневно несет, согласно официальным подтвержденным данным, большие потери своей авиации, бронированной техники, танков, живой силы.

Остатки российского боевого самолета "Су-35" в Харьковской области. 3 апреля 2022 года / Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff/Handout via REUTERS

— Мы видели, что происходило в Буче. Известно ли вам, что происходит на неподконтрольных территориях Харьковской области?

— Мы постоянно общаемся с главами территориальных общин. Они держатся. Даже если у нас нет зеленых коридоров и мы, так сказать, официально не может доставлять гуманитарные конвои, проводить эвакуацию, то мы все равно общаемся. Довозимся в ближайший населенный пункт и после того уже волонтеры небольшими автомобилями по тропам под пулями перевозят груз к людям, которым он необходим. Так происходит по изюмскому, балаклейскому, купянскому направлениям. Хотя [Купянск] фактически полностью оккупирован, все равно нам удается довозить туда гуманитарную помощь.

[ОТГ] советуются, как поступать в той или иной ситуации: когда предлагают выплачивать заработную плату в рублях, например. [Они] проявляют подлинный патриотизм и выдержку, за что я им безгранично благодарен. Хотя это населенные пункты, приближенные к границе с РФ, однако живущие там люди показали себя настоящими патриотами Украины, своих земель.

Когда мы освобождаем населенные пункты (так было и с Ольховкой, Малой Роганью), к сожалению, мы находили тела погибших гражданских людей, кое-где у них были связаны руки и даже были контрольные выстрелы в голову. Сейчас этими вопросами занимаются наши правоохранительные органы, прокуратура, чтобы все это зафиксировать, собрать доказательную базу для международных инстанций.

Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Гусаровка. Это в направлении Балаклеи. Там в одном из жилых домов, в котором по свидетельским показаниям находилась так называемая комендатура россиян, в подвальном помещении нашли тела скорее всего семьи, которые были сожжены заживо — это предварительные выводы экспертизы.

Также было обнаружено тело местного фельдшера, к которому по внешним признакам были применены пытки.

Кроме того, был найден автомобиль гражданских, где была расстреляна вся семья — мужчина, женщина и маленький ребенок.

— Есть ли принудительная мобилизация на оккупированных территориях?

— Таких историй нет.

Есть информация, что они устраивали фильтрационные коридоры и принуждали выезжать людей в РФ. У них такая тактика: они осадят населенный пункт, [доводят] людей до отчаяния, блокируя эвакуацию и доставку продуктов питания, а после того «предлагают» единственный выход из ситуации — выезд на территорию России. Параллельно у них забирают все средства связи, чтобы они не могли связаться и сообщить, где они находятся, чтобы они не смогли выехать на территорию Украины.

— Есть ли необходимость эвакуироваться из Харьковской области?

— Мы ежедневно контролируем темпы и маршруты эвакуации, потому что оперативная ситуация меняется каждый час, даже ежеминутно. Мы должны предлагать маршруты и сообщать людям о самых безопасных для тех, кто пользуется собственным автотранспортом или пользуется железной дорогой.

Люди ждут эвакуации из обстрелянного города Дергачи, что возле Харькова. 6 апреля 2022 года / Фото: REUTERS/Thomas Peter

Сейчас мы проводим организованную эвакуацию только из населенных пунктов Барвенково и Балаклея. Из Балаклеи уже выехало 15 тысяч человек, остается около 50-60 тысяч. Из Барвенкового уехало около трех тысяч, а остается полторы тысячи человек.

Мы прогнозируем смещение театра боевых действий именно на эти населенные пункты.

— Как много людей уже выехали из Харьковской области?

— В первые четыре дня наиболее активно выезжали из Харькова и области. Согласно нашим данным, по железной дороге выехало около 700 тысяч человек, собственным автотранспортом — 300–400 тысяч человек. Однако на сегодняшний день очень большое количество людей возвращаются. Мы фиксируем открытие малого и среднего бизнеса: люди с волонтерской деятельности переключаются на предпринимательскую и это правильно. Экономика Харьковской области должна восстанавливаться, потому что это тот тыл, чтобы каждый день приближать нашу победу.

— Попробует ли диктатор Путин снова захватить Харьков?

— Уже [44] день мы находимся в состоянии боевых действий. С первого дня мы защищаем Харьков. Были разные ситуации, однако ни секунды мы не сомневались в нашей победе относительно Харькова.

Враг прекрасно понимает, что наземное сражение за Харьков он проиграл. Только на попытках взять город он потерял очень большое количество живой силы, бронированной техники, авиации, десанта. Наши ВСУ отработали по полной.

Мы готовы к любым сценариям. Мы понимаем, что свою идею враг не оставил ни в городе Харькове, ни в области. Конечно, сейчас акценты больше касаются Донецкой и Луганской областей, однако мы понимаем, что акценты на Харьковской области будут сосредотачиваться в частности. Поэтому наши вооруженные силы постоянно наращивают свое военное присутствие здесь и укрепляют свои позиции.

— Им стратегически важно изюмское направление контролировать, чтобы атаковать на Донецкую, Луганскую области с севера?

— Верно. Мы прогнозируем, что те войска, которые были отведены из Киевской, Сумской и Черниговской областей, могут перегруппироваться и пойти как на сам Харьков, так и дальше через Купянск, Изюм в Донецкую, Луганскую области, пытаясь усилить там свои позиции. Понимая эти планы, ВСУ препятствуют их воплощению.

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