Байден отреагировал на крушение бизнес-джета в РФ, где мог находится Пригожин 23 августа, 22:36 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Президента США Джо Байдена уже проинформировали о крушении самолета в России, на котором мог находиться главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Об этом сообщает Sky news.

«Президенту США сообщили об авиакатастрофе», — говорится в сообщении.

Позже Байден на вопрос об авиакатастрофе в Тверской области заявил, что «точно не знает, что произошло, но не удивлен».



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Больше никакой дополнительной информации не приводится.

23 августа российские СМИ и Telegram-каналы подтверлили смерть главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

В российской Тверской области разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.

Российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщил, что в самолете среди пассажиров был сам Пригожин.

В то же время российские пропагандисты пишут, что близкое окружение Пригожина не может связаться с ним после информации о катастрофе его бизнес-джета в Тверской области.