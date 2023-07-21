У ГУР есть данные о возможной подготовке нового бунта в РФ — Юсов 21 июля, 15:58 В ГУР не стали разглашать детали информации о данных о возможной подготовке нового бунта в РФ (Фото:Скриншот видео Суспільне/YouTube)

У Главного управления разведки Минобороны Украины есть данные о возможной подготовке нового бунта в РФ.

Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«Есть. Данные есть», — ответил он на соответствующий вопрос.

При этом он не стал раскрывать, кем может готовиться этот бунт.

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Юсов заявил, что в украинской разведке не будут делиться этими данными, чтоб «не облегчать работу ФСБ РФ».

По его словам, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин еще может вернуться в политическую повестку в РФ, так как конфликт по линии Пригожин-Шойгу никуда не исчез.

«Процессы идут, и это процессы, о которых говорит уже не только Украина, но и представители западных спецслужб и западные аналитики. Путинский режим действительно дает трещины», — резюмировал он.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин сообщил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.