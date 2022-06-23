Силы РФ добились частичного успеха в районе Лисичанска, усилия по захвату Донецкой области остаются безуспешными — Минобороны Британии

23 июня, 09:22
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Российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По информации Министерства обороны Великобритании, за последние три дня российские оккупационные войска смогли продвинуться в сторону Лисичанска на около пять километров.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что некоторые украинские части отошли, чтобы не попасть в окружение.

«Улучшение показателей России в этом секторе, вероятно, является результатом недавнего подкрепления и сильной концентрации огня», — говорится в сообщении.

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В британском Минобороны отметили, что хотя российские войска оказывают все большее давление на выступление в Лисичанске-Северодонецке и им удается «ползучее» продвижение, планы по созданию более глубокого окружения и захвату запада Донецкой области пока затормозились.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1539836706530156544

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Северодонецком направлении оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка.

Также российские оккупационные войска готовятся к форсированию реки Северский Донец.

https://www.youtube.com/embed/3zv27fX08eY

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что ситуация в городе сложная, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично — на территории завода. В укрытиях на Азоте остаются более 500 мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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