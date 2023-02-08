Сбитый над США шпионский шар является частью масштабной военной программы Китая по наблюдению — CNN 8 февраля, 12:02 4 февраля США сбили китайский разведывательный аэростат (Фото:REUTERS/Randall Hill)

Замеченный над США китайский шпионский аэростат, сбитый 4 февраля, — часть масштабной программы наблюдения, которую осуществляют военные КНР. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные разведки от нескольких американских чиновников.

Собеседники телеканала рассказали, что программу наблюдения, которая включает в себя ряд подобных аэростатов, частично осуществляют из китайской провинции Хайнань.

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Точный размер «флота шаров-шпионов» США не знают, но, по данным источников CNN, за последние годы в рамках программы «осуществили не менее 20 миссий над пятью континентами». Около полудюжины этих полетов были в воздушном пространстве Соединенных Штатов, но не обязательно над территорией США. Не все аэростаты были точно такой же модели, как та, которую сбили у побережья Южной Каролины, — скорее всего, есть «несколько вариаций», говорят неназванные чиновники.

Посольство Китая в Вашингтоне такие предположения относительно программы наблюдений пока не комментировало. Сейчас инженеры ФБР изучают остатки найденного аэростата и хотят узнать все о вероятно собранных разведданных и о том, как лучше отслеживать шары в будущем.

3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США. Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ об уничтожении. Он прислушивался к совету, поэтому шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств», назвали аппарат гражданским и его якобы использовали для метеорологических исследований.

4 февраля по приказу Байдена шар сбили над Атлантическим океаном. Китай выразил протест. На фоне сообщений об аэростате госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в КНР.