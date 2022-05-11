Воздушные войны. Шансы на победу в небе для Украины и России сейчас одинаковы, а тот, кто окажется сильнее, изменит ход войны — западные СМИ 11 мая, 18:54 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською За два с половиной месяца воздушные силы Украины и средства ПВО не позволили российской авиации получить преимущество в небе (Фото:Воздушные силы Украины)

Западные СМИ анализируют происходящее противостояние Украины и России в небе, а с помощью бывшего вагнеровца ставят под сомнение уровень подготовки российских военных с сирийским опытом.

Воздушные войска должны были стать одним из самых больших преимуществ России в ее войне против Украины: имея в своем распоряжении почти 4 тыс. боевых самолетов и большой опыт бомбардировки целей в Сирии, Грузии и Чечне, они могли помочь армии агрессора прорваться вглубь Украины, захватить Киев и уничтожить украинские войска. Но после двух с половиной месяцев противостояния военно-воздушные силы ( ВВС) РФ все еще борются за контроль над украинским небом. Их провал — пожалуй, самая важная, но менее обсуждаемая сейчас тема в контексте вооруженного конфликта в Украине, пишет американский журнал The Atlantic. Но, несмотря на удивительную ловкость и адаптивность украинцев в воздушной войне, шанс на преимущество в ней все еще имеют обе стороны. Установление такого преимущества кардинально изменит ход конфликта, отмечает издание.

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ВВС способны играть решающую роль в любой войне, но использовать их эффективно — непростая задача. Работа воздушных сил зависит от ряда технологий и высококвалифицированного персонала, управляющего сложной экосистемой, включающей радиолокационные станции для обеспечения командования и контроля, истребители для защиты и патрулирования воздушного пространства, системы заправки самолетов, электронное оборудование для подавления обороны противника, а также сеть разведывательных аппаратов. и штурмовиков для определения местоположения и уничтожения вражеских сил. Такая экосистема состоит из сотен самолетов и тысяч людей, которые должны слаженно работать вместе. Тогда достигнутое преимущество в небе значительно облегчит жизнь наземным войскам или флоту.

Но, к сожалению, для России ее недавняя модернизация ВВС была скорее спектаклем, с неэффективным использованием средств и коррупцией. В результате воздушные силы РФ продолжают страдать от неслаженной логистики и отсутствия регулярных качественных учений. «Да еще важнее, автократическая российская клептократия не доверяет офицерам низшего и среднего рангов, а значит, не может позволить [им] принимать креативные и гибкие решения, на которые возлагаются военно-воздушные силы НАТО», — отмечает The Atlantic.

С начала вторжения в Украину российские ВВС вместо того, чтобы сосредоточиться на установлении преимущества в небе, в большинстве своем оказывали воздушную поддержку наземным войскам или бомбили украинские города. Такая тактика традиционна для России, однако может сработать только при наличии бесконечного количества солдат и готовности их потерять.

Россия никогда не придавала должного значения использованию воздушных сил, кроме как для поддержки сухопутных войск, — цитирует издание Дэвида Дептула, генерал-лейтенанта ВВС США в отставке. — В результате Россия во всех своих войнах никогда не замышляла и не реализовывала стратегическую воздушную кампанию".

Безусловно, важнейшей причиной провала российской авиации стало сопротивление украинцев, в отличие от своего врага, выработавших цельную концепцию воздушных операций, помешавшую России достичь преимущества в воздухе. С помощью ряда воздушных и противовоздушных средств, включая недорогие переносные ракеты класса «земля-воздух», Украине удалось ограничить пространство для полетов российской авиации несколькими восточными и южными районами. Вскоре страна получит гораздо более мощные ракетные системы С-300 из Словакии, что сделает россиян еще более уязвимыми.

Хотя украинцы не способны попасть в каждый российский самолет, им удалось заставить врага чувствовать опасность и вести себя осторожнее и менее эффективно. Кроме того, украинские военные действуют изобретательно: взять хотя бы затопление флагмана Черноморского флота крейсера Москва, который, по словам украинских чиновников, был поражен противокорабельной ракетой Нептун после того, как его противовоздушные системы отвлек беспилотник.

Ближайшие недели покажут, умеют ли россияне учиться на своих ошибках. Между тем, наступательные воздушные возможности Украины возрастут с получением более совершенных систем, как новые дроны Switchblade и Phoenix Ghost.

Пока воздушное пространство над полем боя остается спорным, украинцы могут улучшить и расширить использование воздушных сил, — пишет автор. — Они могут не выиграть войну моментально. Но они уже совершили революцию в том, как будут вестись следующие войны".

Плохо подготовленными к вторжению в Украину были не только воздушные, но и сухопутные войска России. Об этом в своем интервью информационному агентству Reuters рассказывает Марат Габидуллин, 55-летний бывший наемник связанной с Кремлем частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который участвовал в военных действиях в Сирии и Украине, прежде чем покинул формирование в 2019 году.

Reuters напоминает: правозащитные группы и правительство обвиняют боевиков группы Вагнера в совершении военных преступлений в Сирии и на востоке Украины, начиная с 2014 года. Но собеседник издания, который находится во Франции, где готовится к публикации своей книги о службе в ЧВК, утверждает, что никогда не был причастен к подобным действиям.

По словам Габибуллина, незадолго до 24 февраля он получил звонок с предложением воевать в Украине, но отказался среди прочего и потому, что знал о несостоятельности российских войск. Позже россияне, с которыми он общался, признавались, что после вторжения в Украину ожидали встретить ополченцев, но отнюдь не хорошо подготовленную регулярную армию. «Их застало совершенно неожиданно то, что украинская армия оказывала такое ожесточенное сопротивление», — говорит бывший боевик.

В Сирии Габидуллин участвовал в одних из самых кровавых боев в провинции Дейр-эз-Зор, в Гуте и близ древнего города Пальмира, и отмечает: участие Москвы помогло переломить ход сирийской войны в пользу режима Башара Асада, но тогда российские военные ограничились преимущественно атаками с воздуха. Львиную долю наземных боевых действий возложили на плечи наемников, включая вагнеровцев.

«Я видел их в Сирии… [русские военные] не принимали непосредственного участия в боях… когда нужно было научиться воевать, [они] не научились воевать по-настоящему», — комментирует собеседник Reuters.

Габидуллин принадлежит к небольшой, но растущей когорте россиян в сфере безопасности, которые поддерживали иностранные вторжения российского диктатора Владимира Путина, но теперь указывают на некомпетентность в ведении войны и ошибочность ее разрешения, отмечает издание. Среди них, в частности, участники российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и Донбассе Игорь Гиркин и Алексей Александров.

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