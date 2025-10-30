Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.



«Украина солидарна с Литвой в связи с белорусскими провокациями и вторжениями в воздушное пространство Литвы, повлекших нарушение работы гражданской авиации. Действия Лукашенко следует рассматривать как часть гибридных атак России против Европы», — подчеркнул Сибига.

Он призвал к европейскому единству и усилению давления на оба режима — в Москве и Минске:

«Такие действия имеют свою цену. Европа должна реагировать решительно».

Правительство Литвы в среду, 29 октября, решило закрыть на месяц пункты пропуска Медининкай и Шальчининкай на границе с Беларусью из-за роста количества инцидентов с воздушными шарами, которые залетают с белорусской стороны.

До сих пор пограничные переходы Медининкай и Шальчининкай были единственными, через которые можно было въехать в из Беларуси в Литву или наоборот.

Пункты Лаворишкес и Райгардас были закрыты в 2024 году, а два других — в 2023-м.

26 октября литовский президент Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в российский Калининград. Причиной этого является угроза контрабанды через белорусские метеорологические зонды.

В этот же день власти дважды закрывали Вильнюсский международный аэропорт после того, как вблизи него в воздушном пространстве зафиксировали метеозонды.

Такие средства, по данным литовской стороны, часто используют контрабандисты для переправки сигарет через границу.



25 октября Литва временно закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью после нарушения ее воздушного пространства метеозондами с контрабандой, которые залетели с белорусской территории и вызвали приостановку работы аэропортов Каунаса и Вильнюса.

22 октября на территорию Литвы также залетело несколько десятков метеозондов из Беларуси, которые переправляли контрабанду.

Отмечалось, что 13 метеозондов летели в направлении аэропорта Вильнюса. Из-за этого задержали около 30 рейсов.



Кроме того, 23 октября Вооруженные силы Литвы сообщили, что два российских истребителя совершили 18-секундное вторжение в воздушное пространство страны . Авиацию НАТО подняли для перехвата самолетов Су-30 и Ил-78, которые залетели на 700 метров в воздушное пространство Литвы из Калининграда.

В минобороны России взамен заявили, что их истребители не нарушали воздушного пространства Литвы. Россияне утверждают, что Су-30 выполняли «тренировочный полет» над Калининградской областью.

Премьер Литвы Инга Ругинене после инцидента заявила, что российские самолеты можно сбивать, но это — крайняя мера.