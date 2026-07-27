«Не то, что нам нужно». Зеленский везет Трампу «крайне рискованное» предложение о прекращении воздушных ударов: на что он рассчитывает — Дикий
Зеленский и Трамп в Анкаре 8 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV объяснил, почему Украине невыгодно воздушное перемирие, которое президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить в Вашингтоне.
Евгений Дикий
На мой взгляд, если бы было заключено воздушное перемирие, это однозначно было бы на руку [российскому диктатору Владимиру] Путину. Это не то, что нам сейчас нужно — как ни прискорбно это признавать, учитывая потери, которые мы регулярно несем в результате российских ракетных ударов.