«Не то, что нам нужно». Зеленский везет Трампу «крайне рискованное» предложение о прекращении воздушных ударов: на что он рассчитывает — Дикий

27 июля, 15:24
NV Премиум
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Зеленский и Трамп в Анкаре 8 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Зеленский и Трамп в Анкаре 8 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV объяснил, почему Украине невыгодно воздушное перемирие, которое президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить в Вашингтоне.

Евгений Дикий

Евгений Дикий

ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

На мой взгляд, если бы было заключено воздушное перемирие, это однозначно было бы на руку [российскому диктатору Владимиру] Путину. Это не то, что нам сейчас нужно — как ни прискорбно это признавать, учитывая потери, которые мы регулярно несем в результате российских ракетных ударов.

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Редактор: Юлия Козина

Теги:   Радио NV Перемирие Владимир Путин удары по территории РФ Война России против Украины

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