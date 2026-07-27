Евгений Дикий ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

На мой взгляд, если бы было заключено воздушное перемирие, это однозначно было бы на руку [российскому диктатору Владимиру] Путину. Это не то, что нам сейчас нужно — как ни прискорбно это признавать, учитывая потери, которые мы регулярно несем в результате российских ракетных ударов.