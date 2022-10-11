Обещанных Западом систем ПВО будет недостаточно, чтобы обезопасить всю Украину — Воздушные силы

11 октября, 14:42
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Система IRIS-T (Фото:StaVlb/Twitter)

Система IRIS-T (Фото:StaVlb/Twitter)

Того количества систем ПВО, которое обещают передать ВСУ западные партнеры, будет недостаточно, чтобы обезопасить всю территорию Украины.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что ПВО могут изменить и существенно укрепить систему противовоздушной обороны, если будут предоставлены ВСУ в достаточном количестве.

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Спикер напомнил, что Германия готова передать Украине системы ПВО IRIS-T, а США намерены отправить в Украину комплексы NASAMS. Он подчеркнул, что это западное оружие поможет существенно укрепить ПВО на определенных направлениях, но на данном этапе его будет недостаточно.

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«Нужно значительно больше комплексов, и, видимо, об этом и будет идти речь с нашими западными партнерами», — подчеркнул он.

На фоне массированного ракетного удара страны-агрессора РФ по городам Украины министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в ближайшие дни Германия доставит Украине систему ПВО IRIS-T.

Также после российской атаки президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому современные системы ПВО.

https://www.youtube.com/embed/XR5yTJLLMAM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО

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