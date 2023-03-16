Посол Израиля рассказал, на каком этапе передача Украине системы раннего оповещения о воздушной тревоге 16 марта, 18:14 Посол Израиля заверил, что его страна предоставит обещанную Украине систему раннего уведомления о воздушных угрозах (Фото:president.gov.ua)

Посол Израиля в Украине Михель Бродский в интервью Radio NV рассказал, на каком этапе сейчас передача в Украину обещанной его государством системы раннего оповещения о воздушной тревоге.

«Израиль обещал предоставить Украине систему раннего оповещения. Это обещано недавно. Израиль выполнит свое обещание. Сейчас ведутся переговоры о том, как эту систему адаптировать для нужд Украины», — сказал Бродский в интервью Radio NV.

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Посол Израиля объяснил, что в его стране эта система работает хорошо, но угрозы для двух стран отличаются.

«Вы сталкиваетесь с другим типом ракет, территория Украины во много раз больше, чем территория Израиля. Поэтому эту систему нужно адаптировать к реалиям Украины», – отметил он.

27 февраля СМИ сообщали, что израильскую систему оповещения об угрозе приближения ракет могут развернуть в Украине в течение четырех месяцев.

21 февраля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что испытания израильской системы раннего оповещения об угрозе приближения ракет или беспилотных летательных аппаратов будут проведены в Киеве.

О том, что глава МИД Израиля Эли Коэн пообещал Украине систему предупреждения об угрозах с воздуха СМИ сообщили 16 февраля. Сам Коэн заявил, что Израиль будет помогать с разработкой «умной системы раннего предупреждения» для Украины.

Еще в октябре 2022 года тогдашний министр обороны Израиля Бени Ганц говорил, что страна поможет Украине с системой оповещения о российских авиаударах.