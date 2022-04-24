В трофейной российской технике находят детали из Франции, Германии и Израиля 24 апреля, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Российская техника, воюющая в Украине, оснащена западными деталями (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В захваченной украинскими военными российской технике находят детали двойного назначения из Германии, Франции и Израиля. Это несмотря на то, что в ЕС с 2014 года действует запрет на поставку соответствующего оборудования в Россию.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона единых новостей.

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«Мы сейчас показываем факты и будем делать тоже их публичными, потому что в трофейной российской технике, которая захватывается украинскими военными на поле боя, мы видим детали двойного назначения, причем из таких стран, как Германия, Франция, Израиль. При этом всем, те же Германия и Франция с 2014 года должны были соблюдать санкционный режим. К сожалению, мы видим, как это на практике происходило», — рассказал Сыбига.

Он подчеркнул, что Украина «откровенно реагирует» на такие случаи.

Замглавы ОП также подчеркнул необходимость перекрытия возможностей для России обходить санкции и ввозить подсанкционную продукцию через третьи страны.



«Мы эти государства знаем, мы также знаем государства, которые этому способствуют, и четко это доказываем [партнерам]», — заявил Сыбига.

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