США после полномасштабного вторжения РФ в Украину увеличили численность войск в Европе до 100 тысяч

24 мая, 00:09
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Марк Милли (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Марк Милли (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину численность американских войск в Европе увеличилась более чем на 30%. Об этом сообщает CNN.

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Во время брифинга после онлайн-заседания Контактной группы по Украине с участием министров обороны более 40 стран Милли сказал, что сейчас в зоне операций Европейского командования ВС США (EUCOM) во многих европейских странах находятся 102 тысячи американских военных.

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По его словам, с 24 февраля Вашингтон увеличил военное присутствие на земле, на море и в воздухе. В море сейчас находятся более 15 тысяч американских моряков на 24 военных кораблях и подводных лодках, в воздухе — 12 эскадрилий и две бригады боевой авиации. На суше США развернули два корпуса, две дивизии и шесть бригад.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Европа Войска США Армия США Война России против Украины

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