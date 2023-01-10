Основатель Беларускі Гаюн назвал количество российских военных в Беларуси 10 января, 14:57 Александр Лукашенко вместе с российскими военными на полигоне в Беларуси (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

Основатель проектов Motolkohelp и Беларускі Гаюн Антон Мотолько в интервью Радио NV назвал количество российских военных в Беларуси.

«К этой цифре к 1,5 тысячи добавляем около 10 тысяч человек, по нашим подсчетам. Насколько я помню и ГУР Украины подтверждал эту информацию, что около 10 тысяч россиян находились до этих выходных в Беларуси. Плюс 1,5 тысячи — то, что перебрасывали в пятницу. И еще ориентировочно 800 человек, возможно, прибыли в выходные», – рассказал Мотолько Радио NV.

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Он добавил, что предполагает, что один эшелон выехал из Беларуси вчера через Гомель в сторону России, но эта информация не подтверждена.

«400, 600 или 700 человек, возможно, уехали. Видимо, произошла ротация. Но, опять же, пока информации точной нет», — сказал Мотолько.

Он подытожил, что в целом в Беларуси от 11,5 до 12,5 тысячи российских военных.

В конце декабря глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщал, что в Беларуси находится около 10 200 российских военных.