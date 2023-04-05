Россия планирует вывести около двух тысяч военных из Беларуси и перебросить их на Донбасс — ГПСУ

5 апреля, 22:59
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Войска Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Войска Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Россия выведет из Беларуси около двух тысяч военных и планирует привлечь их к боевым действиям на востоке Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга.

«В настоящее время происходит ротация российских военных. Нам известно, что начались мероприятия по выводу части российских подразделений на территорию России из Беларуси после завершения подготовки», — сказал спикер.

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Демченко напомнил, что раньше на территории Беларуси находились около четырех тысяч российских военных.

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«Сейчас их количество уменьшится. По нашим данным, из Беларуси выйдет около 2 тысяч российских военных, которых планируют в дальнейшем привлечь к боевым действиям на востоке Украины», — добавил он.

3 апреля в Беларуси начали внезапную проверку боеготовности армии. Там предупредили, то на время маневров запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев говорил, что Силы обороны Украины следят за перемещение военной техники в Беларуси и находятся в постоянной боевой готовности.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Войска РФ

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