Войска РФ становятся более уязвимыми в районе Сватово — британская разведка

21 ноября, 09:03
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Британская разведка рассказала об уязвимости войск РФ в районе Сватово (Фото:Генштаб)

Британская разведка рассказала об уязвимости войск РФ в районе Сватово (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, район Сватово в Луганской области, вероятно, становится более уязвимым оперативным флангом российских оккупационных войск.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в течение последних семи дней в районе Сватово продолжались интенсивные артиллерийские бои.

Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать предпочтение строительству оборонительных позиций, которые, вероятно, частично укомплектованы плохо обученными мобилизованными.

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«Поскольку юго-западная линия российского фронта на восточном берегу Днепра стала более защищенной, сектор Сватово, вероятно, стал более уязвимым оперативным флангом российских войск» — говорится в сообщении.

Поскольку Сватово является важным населенным пунктом в Луганской области, российское руководство, скорее всего, рассмотрят сохранение контроля над населенным пунктом в качестве политического приоритета.

https://mobile.twitter.com/DefenceHQ/status/1594575719454998528

Однако российские командиры, вероятно, пытаются справиться с военными реалиями удержания надежной обороны, одновременно пытаясь обеспечить ресурсами наступательные операции на юг в Донецкой области.

В британской разведке отметили, что как оборонительная, так и наступательная способность России продолжают сдерживаться из-за острой нехватки боеприпасов и квалифицированного персонала.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

Украинским военным удалось освободить уже 12 населенных пунктов в Луганской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Луганская область Разведка Сватово Война России против Украины

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