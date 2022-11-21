Есть свидетельства систематических военных преступлений в каждом регионе, где была Россия — Госдеп 21 ноября, 21:26 Войска РФ совершают систематические военные преступления в каждом регионе, который был оккупирован Россией (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Есть множество свидетельств, что войска РФ совершают систематические военные преступления в каждом регионе, который был оккупирован Россией, заявила посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.

Об этом сообщает CNN.

Она отметила, что «появляется все больше свидетельств» систематических военных преступлений, совершаемых «в каждом регионе, где находились российские войска» в Украине.

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Представительница Госдепа уточнила, что военные преступления РФ включают преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, сообщения о казнях, пытках и сексуальном насилии.

«Есть убедительные отчеты о физическом и психологическом насилии, в том числе казнях без суда, в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысяч украинских детей, которые были похищены и насильственно усыновлены семьями в России», — добавила она.

Ранее парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, которой признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал.