Уже обучают солдат. Российские военные планируют массированные пехотные атаки — Подоляк 19 декабря, 10:29 Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Российские военные планируют массированные пехотные атаки, похожие на те, которые Советский Союз практиковал во время Второй мировой войны, сообщил в письменном интервью The New York Times советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Россия уже набрала и обучает солдат, которые могут быть задействованы в массированных атаках пехоты. Подоляк назвал это одной из нескольких возможных угроз, с которыми Украина может столкнуться со стороны РФ в зимние месяцы.

Видео дня

«Политическое руководство России явно отказывается признавать уже имевшие место тактические поражения и цепляется за любые, даже самые призрачные, шансы изменить ситуацию в свою пользу», — сказал Подоляк.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия будет хотеть осуществить новую масштабную атаку на Украину уже в следующем году.

«Мы понимаем, что они будут хотеть этого, реваншистских шагов. Они постоянно хотят узурпировать наше государство, оккупировать наше государство. Я думаю, они еще не бросили подобные мнения», — сказал президент.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.