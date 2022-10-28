Войска РФ перешли в оборону на большинстве участков фронта в Украине — британская разведка 28 октября, 10:26 Российские оккупационные войска переходят в оборону на большинстве участков фронта в Украине (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, российские оккупационные силы в Украине переходят в оборону на большинстве участков фронта из-за недоукомплектованности и плохой подготовки.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в Херсонской области Россия, вероятно, усилила мобилизованными резервистами некоторые из своих подразделений к западу от Днепра. Однако это произошло из-за крайне низкого уровня комплектования.

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Разведка отмечает, что в сентябре русские офицеры описывали рты на Херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек.

«За последние шесть недель произошел явный переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонительной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Вероятно, это связано с более реалистичной оценкой того, что сильно недоукомплектованные и плохо обученные силы в Украине в настоящее время способны только к оборонительным операциям», — говорится в сообщении.

По данным британского ведомства, даже если России удастся укрепить долгосрочные оборонительные рубежи на Украине, ее оперативный план останется уязвимым.

«Чтобы вернуть себе инициативу, ей потребуется возродить более качественные, мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции», — добавили в разведке.