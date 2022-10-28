Войска РФ перешли в оборону на большинстве участков фронта в Украине — британская разведка

28 октября, 10:26
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Российские оккупационные войска переходят в оборону на большинстве участков фронта в Украине (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска переходят в оборону на большинстве участков фронта в Украине (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, российские оккупационные силы в Украине переходят в оборону на большинстве участков фронта из-за недоукомплектованности и плохой подготовки.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в Херсонской области Россия, вероятно, усилила мобилизованными резервистами некоторые из своих подразделений к западу от Днепра. Однако это произошло из-за крайне низкого уровня комплектования.

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Разведка отмечает, что в сентябре русские офицеры описывали рты на Херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек.

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«За последние шесть недель произошел явный переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонительной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Вероятно, это связано с более реалистичной оценкой того, что сильно недоукомплектованные и плохо обученные силы в Украине в настоящее время способны только к оборонительным операциям», — говорится в сообщении.

По данным британского ведомства, даже если России удастся укрепить долгосрочные оборонительные рубежи на Украине, ее оперативный план останется уязвимым.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1585885272440545284

«Чтобы вернуть себе инициативу, ей потребуется возродить более качественные, мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции», — добавили в разведке.

https://www.youtube.com/watch?v=jM0-GCHO1iM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Войска РФ Война России против Украины

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