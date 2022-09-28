Из-за политического давления войска РФ неудачно наступают на Бахмут — британская разведка

28 сентября, 10:00
Поделиться:
Россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута вместо усиления флангов (Фото:Генштаб)

Россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута вместо усиления флангов (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке, а оккупационные войска РФ неудачно наступают на Бахмут.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что украинские подразделения осуществляют медленное продвижение по меньшей мере по двум направлениям к востоку от линии рек Оскол и Северский Донец, где силы консолидировались после наступления в начале месяца.

Видео дня

При этом Россия более существенно усиливает оборону, вероятно, потому, что украинское наступление грозит частям Луганской области на фоне завершения «референдума».

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1575005763797499905

Тяжелые бои также продолжаются в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются в затруднительном положении.

https://www.youtube.com/embed/k2-zi3u3S8s

Британская разведка отмечает, что Россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, несмотря на то, что она сталкивается с серьезным давлением на своих северных и южных флангах.

Читайте также:
ВСУ успешно продвигаются к Лиману, отрезая РФ логистические пути, Россия бросает мобилизованных прямо на фронт — ISW

«Это, вероятно, связано с политическим давлением, поскольку Россия использует силы, которые в противном случае могли бы усилить другие фланги», — говорится в сообщении.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Россия Великобритания Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X