Из-за политического давления войска РФ неудачно наступают на Бахмут — британская разведка 28 сентября, 10:00 Россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута вместо усиления флангов (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке, а оккупационные войска РФ неудачно наступают на Бахмут.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что украинские подразделения осуществляют медленное продвижение по меньшей мере по двум направлениям к востоку от линии рек Оскол и Северский Донец, где силы консолидировались после наступления в начале месяца.

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При этом Россия более существенно усиливает оборону, вероятно, потому, что украинское наступление грозит частям Луганской области на фоне завершения «референдума».

Тяжелые бои также продолжаются в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются в затруднительном положении.

Британская разведка отмечает, что Россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, несмотря на то, что она сталкивается с серьезным давлением на своих северных и южных флангах.

«Это, вероятно, связано с политическим давлением, поскольку Россия использует силы, которые в противном случае могли бы усилить другие фланги», — говорится в сообщении.

