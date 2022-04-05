Выведенные с севера Украины подразделения РФ требуют значительного переоснащения и ремонта — Минобороны Британии

5 апреля, 10:00
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Войскам РФ требуется значительное переоснащение (Фото:Генштаб)

Войскам РФ требуется значительное переоснащение (Фото:Генштаб)

Многие российские подразделения, выведенные с севера Украины потребуют значительного переоснащения и обновления, прежде чем их можно будет отправить на восток.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании у себя в Twitter.

По данным ведомства, украинские силы отбили ключевой участок на севере Украины, лишив Россию возможности обеспечить свои цели и вынудив российские войска отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева.

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Вялотекущие боевые действия, вероятно, будут продолжаться в некоторых частях вновь захваченных регионов, но значительно ослабеют на этой неделе по мере вывода оставшихся российских войск, добавили в британском Минобороны.

Слушайте подкаст на эту тему
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1511211505576026112
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Война России против Украины

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