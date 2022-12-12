Войска РФ вряд ли смогут серьезно продвинуться в ближайшие месяцы — британская разведка 12 декабря, 09:14 Россия, скорее всего, серьезно не продвинется в ближайшие месяцы, считают в британской разведке (Фото:Генштаб)

Британская разведка полагает, что Россия не сможет достигнуть поставленных целей в Украине. Кроме того, маловероятно, что войска РФ смогут серьезно продвинуться в ближайшие месяцы.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переформулировал основные цели "специальной военной операции".

По его словам, одной из главных целей России является «защита» жителей Донбасса и юго-востока Украины, а также заявил, что предстоит еще много работы по «освобождению» этих территорий.

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Комментарии Пескова предполагают, что нынешние минимальные политические цели войны России остаются неизменными, отметили в разведке.

Россия, вероятно, по-прежнему стремится распространить контроль на всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Военное командование РФ в качестве приоритета выбрало продвижение вглубь Донецкой области.

Однако в настоящее время Россия вряд ли достигнет поставленных целей: крайне маловероятно, что российские вооруженные силы в настоящее время способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы.

«Маловероятно, что российские сухопутные войска продвинутся в оперативном отношении в ближайшие несколько месяцев», — добавили в разведке.

9 декабря американский Институт изучения войны сообщал, что российский диктатор Владимир Путин пытается ввести Запад в заблуждение, делая различные заявления о целях РФ в войне против Украины.