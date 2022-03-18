Войска РФ не особо мотивированы воевать против Украины — Пентагон

18 марта, 20:10
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Войска страны-агрессора (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска страны-агрессора (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские солдаты, похоже, «не особенно мотивированы» участвовать в войне России против Украины, сообщил командующий Центральным командованием ВС США генерал Фрэнк Маккензи на брифинге в Пентагоне.

«Они не кажутся, с моей точки зрения, особо мотивированными или особо вовлеченными в кампанию, которую они проводят», — сказал Маккензи о российских войсках, воюющих в Украине.

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С начала войны России против Украины армия страны-агрессора потеряла более 14 тысяч военнослужащих.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия продолжит агрессию против Украины, то ее потери превысят войны в Чечне и Афганистане.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Войска РФ Пентагон Война в Украине

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