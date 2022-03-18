Войска РФ не особо мотивированы воевать против Украины — Пентагон
Войска страны-агрессора (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские солдаты, похоже, «не особенно мотивированы» участвовать в войне России против Украины, сообщил командующий Центральным командованием ВС США генерал Фрэнк Маккензи на брифинге в Пентагоне.
«Они не кажутся, с моей точки зрения, особо мотивированными или особо вовлеченными в кампанию, которую они проводят», — сказал Маккензи о российских войсках, воюющих в Украине.
С начала войны России против Украины армия страны-агрессора потеряла более 14 тысяч военнослужащих.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия продолжит агрессию против Украины, то ее потери превысят войны в Чечне и Афганистане.
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