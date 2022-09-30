Мобилизованным советуют брать тампоны. Британская разведка сообщила об ухудшении медицинского обеспечение армии РФ 30 сентября, 09:11 Британская разведка прогнозирует ухудшение медобеспечения военных РФ из-за массовой мобилизации (Фото:Кадр видео NEBYTOV/ YouTube)

По данным британской разведки, медицинское обеспечение российских войск в Украине ухудшается. Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано закупать собственные средства первой помощи.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что мобилизованным советуют брать с собой женские гигиенические тампоны, заявляя, что это является экономически эффективным решением.

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Медицинская подготовка и осведомленность об оказании первой помощи у войск РФ плохие, отметили в разведке.

В качестве примера в ведомстве напомнили случай, когда российские военные получили современные боевые турникеты западного образца, но прикрепили их к своему снаряжению с помощью кабельных стяжек, а не с помощью липучки и погибли в результате кровотечения.

«Неуверенность российских военнослужащих в достаточном медицинском обеспечении почти наверняка способствует снижению морального духа и нежеланию проводить наступательные операции во многих подразделениях в Украине», — отметили в ведомстве.

Ранее в разведке сообщали, что от мобилизации в РФ сбежало уже больше людей, чем задействовали для войны против Украины.