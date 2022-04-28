Российские войска должны быть изгнаны из всей Украины — глава МИД Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Hannah McKay)
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что российские войска должны быть изгнаны со всей оккупированной ими территории Украины, в том числе из Крыма.
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В ходе выступления на Пасхальном банкете Трасс сказала, что победа Украины — это стратегический императив для всего Запада.
Она также подчеркнула, что Запад должен помочь нарастить оборонные возможности не только Украины, но и других стран, которым может грозить военная агрессия со стороны России, таких как Молдова и Грузия.
Глава британского МИД также отметила, если Швеция или Финляндия выразят желание вступить в НАТО, их необходимо будет принять как можно скорее.
«Война в Украине — это наша война. Это всеобщая война, поскольку победа Украины — это стратегический императив для нас всех», — сказала Трасс.
Трасс также предупредила о необходимости лишить Владимира Путина возможности заявить о своей победе в Украине и использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка.
По ее мнению, ситуация в Украине балансирует на грани и может повернуться в любую сторону, поэтому Запад не должен впадать в самоуспокоение по поводу исхода войны.
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