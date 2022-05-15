«Мертвая структура». Какие шансы, что Россия привлечет войска ОДКБ к боевым действиям в Украине — военно-политический обозреватель 15 мая, 18:54 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские военные перевозят гаубицы М777 (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что войска стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой кроме России являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, не будут воевать с Украиной на стороне РФ.

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«Очень часто говорили, что может быть использована четвертая статья ОДКБ о коллективной безопасности для того, чтобы задействовать войска этих стран в агрессии против Украины, если будет сделана какая-либо диверсия или террористический акт на территории России и в этом будет обвинена Украина. Мы видим, сколько уже провокаций РФ совершила на своей территории, а никто из членов ОДКБ не намерен поддерживать РФ, потому что им это не нужно», - рассказал Коваленко в эфире Радио НВ.

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Для такой пассивности союзников России есть сразу три причины, объясняет военно-политический обозреватель:

«Во-первых, они видят, что Россия проигрывает эту войну. Во-вторых, они видят, что эта война - это путь для них для очень больших и серьезных санкций. Зачем это нужно таким странам как Казахстан, Кыргызстан, другим? Очень интересен третий момент: в целом ОДКБ — это мертвая структура как военный блок, как военная организация».

27 апреля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что страны ОДКБ не поддерживают Россию в войне против Украины.

Впоследствии разведчики заявили, что РФ планирует организовать в странах ОДКБ производство составляющих военной продукции для обхода санкций.

Ранее военных стран ОДКБ использовали во время протестов в Казахстане в первые дни января 2022 года.

Вечером 5 января Совет ОДКБ принял решение ввести войска в Казахстан.

Свои войска, которые в организации называют «миротворческими» , в Казахстан направили Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. 6 января подразделения ОДКБ начали брать под контроль объекты в Казахстане.

11 января в Казахстане заявили о завершении основной миссии войск ОДКБ в стране. Вывод войск начался 13 января.

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