Из финального текста Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины, которую утвердили на заседании коалиции желающих 6 января, исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России, пишет Европейская правда в среду, 7 января.

По словам чиновника Елисейского дворца, США формально не являются подписантом декларации.

«Соответствующее заявление коалиции решительных было одобрено членами коалиции и подробно обсуждено с США», — заверили в офисе президента Франции на условиях анонимности.

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По данным Европейской правды, в проекте Парижской декларации говорилось, что многонациональные силы «будут возглавляться европейцами, с привлечением также неевропейских членов коалиции, и при участии США, включая американские способности, такие как разведка и логистика, с обязательством США поддержать эти силы в случае нападения» России.

В финальной версии декларации, которую в конце концов согласовали на заседании коалиции желающих, сказано, что многонациональные силы «будут возглавляться европейцами, с привлечением также неевропейских членов коалиции, и предложенной поддержки США», пишет издание.

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6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Инфографика: NV

Politico писало, что США не стали подписывать совместную декларацию о гарантиях безопасности, в итоге это сделала лишь коалиция желающих.