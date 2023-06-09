Четкий сигнал для России. Швеция разрешит размещение войск НАТО до своего официального вступления
НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Швеция дала разрешение на базирование войск НАТО на своей территории до официального вступления в альянс, сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра и министра обороны Швеции Ульфа Кристерссона и Пала Йонсона.
«Правительство решило, что вооруженные силы Швеции могут начать подготовку со странами, чтобы сделать возможными будущие совместные операции», — говорится в заявлении.
По их словам, Россия в обозримом будущем будет оставаться угрозой для соседних стран, и они не уверены относительно масштаба территориальных амбиций российского диктатора Владимира Путина.
«Решение посылает четкий сигнал России и укрепляет оборону Швеции», — говорится в комментарии в газете Dagens Nyheter.
В мае 2022 года Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины.
4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31-й страной-членом Североатлантического Альянса.
В то же время Турция и Венгрия — единственные члены НАТО, которые пока не ратифицировали заявку Швеции. Турция выдвигала стране условия, связанные с активностью курдских сообществ на их территории, в частности, требовала от Швеции выдать 120 террористов.