Четкий сигнал для России. Швеция разрешит размещение войск НАТО до своего официального вступления 9 июня, 12:00 НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Швеция дала разрешение на базирование войск НАТО на своей территории до официального вступления в альянс, сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра и министра обороны Швеции Ульфа Кристерссона и Пала Йонсона.

«Правительство решило, что вооруженные силы Швеции могут начать подготовку со странами, чтобы сделать возможными будущие совместные операции», — говорится в заявлении.

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По их словам, Россия в обозримом будущем будет оставаться угрозой для соседних стран, и они не уверены относительно масштаба территориальных амбиций российского диктатора Владимира Путина.



«Решение посылает четкий сигнал России и укрепляет оборону Швеции», — говорится в комментарии в газете Dagens Nyheter.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины.

4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31-й страной-членом Североатлантического Альянса.

В то же время Турция и Венгрия — единственные члены НАТО, которые пока не ратифицировали заявку Швеции. Турция выдвигала стране условия, связанные с активностью курдских сообществ на их территории, в частности, требовала от Швеции выдать 120 террористов.