На границе с Украиной и ЕС белорусские войска укрепляют оборонительные позиции — Минобороны 24 июня, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Беларусь проводит учения (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Белорусские военные укрепляют оборонительные позиции в районах, которые граничат с Украиной и странами Евросоюза, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык.

«Как и раньше определенные подразделения вооруженных сил Беларуси, до семи батальонов, продолжают выполнять задания по охране участка белорусско-украинской границы в Гомельской и Брестской областях», — сказал он во время брифинга.

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По данным украинской разведки, белорусские войска наращивают систему инженерно-фортификационного оборудования оборонительных позиций в приграничных с Украиной, а также со странами Евросоюза районах, сказал Мотузяник.

Спикер отметил, что с 22 июня по 1 июля военные комиссариаты Гомельской области Беларуси проводят мобилизационное обучение.

«Напомню, что по состоянию на сегодня угроза использования оккупантами ракетного вооружения с территории Беларуси сохраняется», — сказал Мотузяник.

Ранее начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет. Президент Владимир Зеленский говорил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка. 22 июня в Беларуси объявили о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной.

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