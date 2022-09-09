Почему эта война не поддается замораживанию — объясняет Бессмертный 9 сентября, 17:03 Женщина стоит рядом со своим поврежденным российским обстрелом домом в селе Нью-Йорк рядом с Торецком в Донецкой области, 8 сентября (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный в интервью Радио НВ объяснил, почему война России против Украины не поддается замораживанию.



«Эта война с точки зрения ее характеристик не поддается замораживанию. Пауза, о которой мы говорим, целью которой является скопление силы, продолжение войны. С другой стороны, если пауза затягивается, моментально включается правовой механизм привлечения к ответственности военных преступников, имея в виду с украинской стороны», — заявил Бессмертный Радио НВ.

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Он отметил, что нынешняя ситуация «невозможна с точки зрения классического подхода к замораживанию», как в Приднестровье или Нагорном Карабахе.

По словам дипломата, замораживание конфликта менее вероятно, чем его обострение, если Украина пойдет на какие-либо переговоры.

«Такова тактика российской стороны. Даже в ходе Минского процесса они постоянно прибегали к срывам, паузам, затем поднимали градус. Кто-то называет это повышением ставок. Это обычная тактика диктаторской машины получать, эксплуатируя дипломатическую тему, паузу, а затем прибегать к обострению», — объяснил свое мнение Бессмертный.

Еще в мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на замороженный конфликт как итог войны с Россией.

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