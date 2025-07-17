Ермак ответил, при каком условии Трамп сможет закончить войну в Украине до конца 2025 года

Андрей Ермак заявил, что угроза вторичных санкций сработает, поскольку она будет давить на Китай и Индию (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент США Дональд Трамп может закончить войну в Украине до конца 2025 года, если выполнит свою угрозу ввести значительные санкции против всех, кто покупает российскую нефть и газ.

В интервью The Times он пояснил, что угроза вторичных санкций сработает, поскольку она также будет давить на двух крупнейших импортеров ископаемого топлива в России — Китай и Индию.

По словам Ермака, санкции заставят их настаивать на мирном соглашении между РФ и Украиной, чтобы избежать новых торговых войн с Белым домом.

«Только экономические проблемы способны по-настоящему надавить на (российского диктатора Владимира — ред.) Путина и заставить его признать, что продолжение этой войны обходится ему слишком дорого», — отметил глава ОП.

Ермак отметил, что весь год цена на нефть давала Путину возможность финансировать свою военную машину.

«Они (санкции — ред.) создадут очень сильное давление на Путина, и он потеряет огромное количество денег. И страны, которые покупают российскую нефть, также будут давить на него», — рассказал он.

В то же время глава ОП подчеркнул, что он «абсолютно оптимистичен» относительно того, что Трамп не отступит.

«Он знает, что Путин не хочет прекращать эту войну сейчас. И он знает, насколько успешным был мир через силу с Ираном. Именно так он остановил войну с Ираном», — добавил Ермак.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что он «теряется в реальном положении дел».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.