Гигантская стратегическая ошибка. Почему Запад не смог предвидеть риск большой войны РФ против Украины — Фукуяма 31 мая, 16:28 Флаг российской армии на позициях под Бахмутом, захваченных ВСУ, май 2023 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Тот факт, что Соединенные Штаты и Запад в целом не восприняли серьезно агрессию России в Грузии в 2008 году, а затем в Крыму и на Донбассе в 2014 году, стал огромной ошибкой западных стран. Именно она сделала возможным полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году.

Такое мнение высказал американский политический философ Фрэнсис Фукуяма в интервью NV, комментируя вопрос о том, почему цивилизованному миру не удалось предвидеть риск большой войны, которую Россия развязала против Украины.

Видео дня

«Никто не ожидал, что Путин пойдет на такую большую авантюру. Украинское правительство не верило в это, правительство США не верило в это, большинство мировых спецслужб не прогнозировали этого», — напомнил философ. По его мнению, западный мир не в полной мере осознавал, насколько Путин «был изолирован, дезинформирован и действительно оторван от реальности последние годы».

«Очевидно он не знал, что происходит в Украине, не имел и не имеет представления о том, что Украина развила отдельную национальную идентичность. Он не знал, что его армия настолько слаба, что в ней так много коррупции, что командование, которое, как он думал, он модернизировал, все еще очень дефектное и некомпетентное», — добавил Фукуяма.

По его словам, западные страны и спецслужбы "просто не осознавали, что лидер с такой степенью изоляции и дезинформации может допустить огромную ошибку".

«Я считаю, что Соединенные Штаты и Запад в целом не восприняли серьезно сначала агрессию в Грузии в 2008 году, а потом в Крыму и на Донбассе. И сейчас мы видим, что если бы Запад принял гораздо более сильные санкции и контрмеры и начал серьезнее вооружать Украину после 2014 года, этого вторжения могло бы и не произойти. Это была гигантская стратегическая ошибка со стороны Запада», — подчеркнул Фрэнсис Фукуяма.

Он также признал, что западные аналитики и политики «не воспринимали Путина всерьез» и умудрились не обратить внимание на угрозы, заложенные в его программных статьях и речах на протяжении многих лет.

«Думаю, что часть проблемы заключается в том, что если люди не хотят принимать последствия того, что находится прямо перед ними, они придумывают всевозможные причины и объяснения, почему это не является реальностью и почему реальность — это что-то другое. Поэтому, я думаю, здесь нужно обратиться к психологическому объяснению такого поведения на глобальном уровне», — отметил Фукуяма.

Американский политический философ Фрэнсис Фукуяма стал знаменитым в 90-х, когда спрогнозировал будущее человечества в своей знаковой книге «Конец истории и последний человек». Впрочем, мега-популярный тогда, сегодня этот труд уже считается утопией, потому что отражает надежды мира в конце ХХ века, что в конце концов все государства будут считать либеральную демократию и рыночную экономику приоритетными для себя.

После того как XXI век доказал ошибочность этого прогноза — в сегодняшнем мире существуют и создаются новые авторитарные режимы, процветает популизм и начинаются войны — Фукуяма, уже профессор уважаемого Стэнфордского университета, выпустил свою вторую популярную книгу «Идентичность. Потребность в достоинстве и политика обиды».