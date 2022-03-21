Зеленский: «Договорились с Джонсоном о конкретной поддержке нашего государства»

21 марта, 02:20
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Зеленский ожидает конкретной помощи после саммитов НАТО и Большой семерки (Фото:Matt Dunham/Pool via REUTERS)

Зеленский ожидает конкретной помощи после саммитов НАТО и Большой семерки (Фото:Matt Dunham/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что днем ​​говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Во время своего видеообращении он сообщил, что договорился с британским лидером о конкретной поддержке Украины на саммитах этой недели — Большой семерке и НАТО.

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«Хотя мы не являемся членами этих организаций, но я вижу, что как минимум один голос у Украины там есть», — заявил Зеленский.

Сообщалось, что на этой неделе президент США Джо Байден прилетит Европу на саммит лидеров НАТО в Брюсселе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созывает внеочередное саммит Альянса из-за войны России против Украины.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   НАТО Российская агрессия Большая семерка Борис Джонсон Саммит Владимир Зеленский Война России против Украины

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