Зеленский: «Договорились с Джонсоном о конкретной поддержке нашего государства» 21 марта, 02:20 Цей матеріал також доступний українською Зеленский ожидает конкретной помощи после саммитов НАТО и Большой семерки (Фото:Matt Dunham/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что днем ​​говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.



Во время своего видеообращении он сообщил, что договорился с британским лидером о конкретной поддержке Украины на саммитах этой недели — Большой семерке и НАТО.

Видео дня

«Хотя мы не являемся членами этих организаций, но я вижу, что как минимум один голос у Украины там есть», — заявил Зеленский.

Сообщалось, что на этой неделе президент США Джо Байден прилетит Европу на саммит лидеров НАТО в Брюсселе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созывает внеочередное саммит Альянса из-за войны России против Украины.

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