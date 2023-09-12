Марк Милли назвал условия окончания войны

12 сентября, 00:37
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Марк Милли (Фото:REUTERS/Вольфганг Раттай)

Марк Милли (Фото:REUTERS/Вольфганг Раттай)

Война России против Украины будет продолжаться до того момента, когда та или другая сторона достигнет на поле боя своих политических целей, или когда обе стороны решат, что пришло время сесть за стол переговоров, потому что они не могут достичь своих целей военным путем.

Об этом заявил в интервью CBS News председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Этот момент, по его словам, еще не наступил.

По мнению Милли, также остается неизвестным ответ на вопрос, «как долго политическая воля украинского народа будет выдерживать такой уровень кровавой бойни».

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Валерий Залужный и Марк Милли (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/REUTERS/Leah Millis) На фоне контрнаступления ВСУ. Милли заявил, что разговаривает с Залужным несколько раз в неделю

«И то же самое, кстати, касается России», — добавил американский генерал.

Он также отметил, что Украина самостоятельно выбирает цели и имеет все полномочия по нанесению ударов. США, по словам Милли, лишь обеспечивают Украину «ситуационной осведомленностью».

«Мы помогаем Украине защитить себя — вот что мы делаем», — сказал Милли.

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31 августа стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США генералом Марком Милли относительно поставок F-16 и вооружения, усиления ПВО и хода боевых действий.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Война России против Украины Марк Милли

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