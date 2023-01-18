Чтобы война в Украине закончилась, Россия должна проиграть — Шольц 18 января, 20:47 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Россия должна полностью потерпеть поражение, чтобы война в Украине закончилась.

«Для того, чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Именно поэтому мы поставляем Украине вооружение, консультируясь с нашими партнерами», — сказал канцлер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Видео дня

Канцлер повторил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Шольц также отметил, что Россия уже потерпела полный провал в достижении своих империалистических целей.

13 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2.