Чтобы война в Украине закончилась, Россия должна проиграть — Шольц

18 января, 20:47
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Россия должна полностью потерпеть поражение, чтобы война в Украине закончилась.

«Для того, чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Именно поэтому мы поставляем Украине вооружение, консультируясь с нашими партнерами», — сказал канцлер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Канцлер повторил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Шольц также отметил, что Россия уже потерпела полный провал в достижении своих империалистических целей.

13 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2.

https://www.youtube.com/embed/Z51cFqNvbOs
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Канцлер Олаф Шольц

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