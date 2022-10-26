«Больше оружия — скорее окончание войны». Огрызко — о поддержке Украины на фоне внутриполитических изменений в Британии, США и ФРГ. Интервью 26 октября, 16:33 Эксклюзив НВ Владимир Огрызко (Фото:НВ)

Западные партнеры не снизят объемы поддержки Украины в войне против России, уверен бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

В интервью Радио НВ он рассказал, почему военная помощь останется по меньшей мере постоянной.

— Слишком часто стали меняться премьеры в Британии. Вас это не смущает?

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— Не смущает. В Британии, как и на Западе, действует сильная система, не боящаяся таких политических землетрясений: некоторые — большие, некоторые — меньшие, но видим, что она это спокойно выдерживает.

Меняются лидеры, но в целом остается неизменной политика той или иной политической партии, руководящей Великобританией. В этом случае — Консервативная партия. Поэтому думаю, что от смены лидеров ситуация не должна измениться.

— Риши Сунак официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. За последний период это самый молодой премьер, ему 42 года. И то, что выглядело как поражение в его внутрипартийной борьбе с Лиз Трасс, оказалось победой. Конечно, нас интересует, как это отразится на помощи Украине со стороны нашего партнера?

— Мне кажется, что перемен мы здесь ждать не должны. Думаю, разве что в сторону увеличения помощи. Потому что это константа позиции Консервативной партии Британии. Это в известной степени уже традиция, это то, что делается уже на протяжении многих-многих лет.