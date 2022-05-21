«Когда украинская армия прогонит орду». Кто должен подписывать акт капитуляции России — Огрызко 21 мая, 16:21 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Колонна российской бронетехники едет по дороге вблизи Мариуполя. (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Переговоры между Украиной и Россией будут иметь смысл только тогда, когда нужно будет подписать акт капитуляции РФ, уверен бывший министр иностранных дел Украины, руководитель центра исследования России Владимир Огрызко. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

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«[Переговоры], по моему мнению, будут целесообразны только в том случае, когда украинская армия выгонит орду с нашей территории, когда [русский диктатор Владимир] Путин — великий полководец всех времен и народов — поймет, что его военный гений потерпел крах, как и гений великого историка. Только после того, как это дойдет до его затуманенного сознания, можно будет говорить не о переговорах, а об акте прекращения войны, то есть акте капитуляции РФ, который должны подписывать не только Украина и Россия, но и представители цивилизованного мира», — считает Огрызко.

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Под другими странами дипломат подразумевает 40 участников антироссийской коалиции, сформировавшейся на американской авиабазе Рамштайн.

«Тогда будет действительно переход к новой системе безопасности, когда все будут понимать, что одна страна, которая должна быть наказана за свою агрессию, есть другой цивилизованный мир, который больше этой стране не позволит заниматься международными преступлениями. Тогда будет смысл и в переговорах, и в каких-нибудь документах», — добавил Огрызко.

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