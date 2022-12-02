У ВСУ зимой больше шансов развить наступление, чем у оккупантов — Минобороны Литвы

2 декабря, 16:38
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Арвидас Анушаускас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Арвидас Анушаускас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что у защитников Украины зимой больше шансов развить наступление, чем у российских оккупантов. Об этом сообщает Delfi.

По словам министра, зимой появятся как дополнительные возможности, так и дополнительные угрозы.

«Я думаю, что обе стороны будут использовать возможности зимы. Но у Украины есть превосходство — украинцы воюют за свою землю. Они знают ее, знают свои возможности, знают, как воевать, умеют воевать. Я думаю, что если сопоставлять с агрессором украинские возможности, то у украинцев шансов развить наступление именно зимой гораздо больше, чем у агрессора», — заявил он.

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Анушаускас также подчеркнул, что Литва в 2023 году планирует передать Украине дроны и другую помощь. Он сказал, что ВСУ получат более мощное вооружение от стран НАТО.

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«Мы думаем, как можно было бы использовать нашу оборонную промышленность, которая, может быть, небольшая, но она все равно кое-что может. Оптика, лазерные прицелы, те же дроны разведывательные, и так далее, то есть то, что производится именно у нас», — отметил министр.

Ранее глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг предположил, что масштабные боевые действия на фронте могут возобновиться с середины декабря.

Министр обороны США Ллойд Остин говорил, что зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине "продолжать давление" на поле боя и в течение зимы.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Литва Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Зима Украина НАТО Украина-НАТО Поддержка Украины Война России против Украины

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