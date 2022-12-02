У ВСУ зимой больше шансов развить наступление, чем у оккупантов — Минобороны Литвы 2 декабря, 16:38 Арвидас Анушаускас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что у защитников Украины зимой больше шансов развить наступление, чем у российских оккупантов. Об этом сообщает Delfi.

По словам министра, зимой появятся как дополнительные возможности, так и дополнительные угрозы.



«Я думаю, что обе стороны будут использовать возможности зимы. Но у Украины есть превосходство — украинцы воюют за свою землю. Они знают ее, знают свои возможности, знают, как воевать, умеют воевать. Я думаю, что если сопоставлять с агрессором украинские возможности, то у украинцев шансов развить наступление именно зимой гораздо больше, чем у агрессора», — заявил он.

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Анушаускас также подчеркнул, что Литва в 2023 году планирует передать Украине дроны и другую помощь. Он сказал, что ВСУ получат более мощное вооружение от стран НАТО.

«Мы думаем, как можно было бы использовать нашу оборонную промышленность, которая, может быть, небольшая, но она все равно кое-что может. Оптика, лазерные прицелы, те же дроны разведывательные, и так далее, то есть то, что производится именно у нас», — отметил министр.



Ранее глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг предположил, что масштабные боевые действия на фронте могут возобновиться с середины декабря.

Министр обороны США Ллойд Остин говорил, что зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине "продолжать давление" на поле боя и в течение зимы.