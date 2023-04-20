Новый Рамштайн. Ждать ли Украине прорыва — мнение посла Германии 20 апреля, 17:33 Десятое заседание Рамштайна 15 марта, прошедшее онлайн (Фото:Andrew Caballero-Reynolds/Pool via REUTERS)

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен в интервью Radio NV прокомментировала 11-ю встречу в формате Рамштайн, которая состоится 21 апреля 2023 года.

«Эти встречи в формате Рамштайн уже немножечко рутинны. Это очень хорошо. Потому что там министры обороны могут прямо с вашим министром обсудить, что Украине еще нужно», - заявила Фельдгузен в эфире Radio NV.

Видео дня

В то же время, госпожа посол отметила, что ей «не кажется, что там будет большой какой-то прорыв».

«Мы очень хорошо знаем, в чем Украина нуждается. Будет просто возможность Резникову лично передать, что еще потребуется, возможно, через полгода. То есть, для контрнаступления мы уже многое дали — и системы артиллерии, и танки. Сейчас мы просто верим в возможности украинских Вооруженных сил», — сказала она.

19 апреля издание Financial Times со ссылкой на три источника сообщило, что Украина попросит на встрече в формате Рамштайн о срочной передаче зенитных ракет к системам ПВО, опасаясь, что из-за «острого дефицита» Россия может начать широкомасштабные воздушные атаки. 20 апреля спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Украина потратила большую часть ракет для ПВО во время массированных обстрелов осенью и зимой.

Также СМИ сообщали, что во время встречи в формате Рамштайн будет обсуждаться обслуживание танков Leopard 2 в Польше.

Президент Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал обсудить на встрече в формате Рамштайн предоставление украинской армии дальнобойного оружия.

Очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 21 апреля 2023 года.