Зеленский заявил, что испытывает ненависть к России, но у Украины «нет другого выхода, кроме переговоров» 9 апреля, 12:13 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что чувствует ненависть к России и ее военным, которые вторглись в Украину и совершают многочисленные военные преступления, убивая мирных жителей.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналиста издания BILD.

«Да, я испытываю ненависть к России, к российским солдатам. Когда я вижу эти образы перед глазами. Убитые дети без ног, без рук. Это обида, это ужас», — заявил Зеленский.

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Он рассказал, что как отец в такие моменты думает о родителях погибших детей — они не переживут вместе такие события, как выпускной или свадьбу.

По его словам, сегодня Украине «не остается другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров [с РФ]».

«Но в России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Только он один [российский диктатор Владимир Путин] решает, когда эта война закончится», — сказал глава государства.

2 апреля глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и Путина с высокой вероятностью может состояться в Турции — драфты документов для их консультаций уже готовы. В то же время член российской делегации Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора еще не готов.

После зверств в Буче Зеленский заявил, что готов встретиться с главой Кремля только после прекращения обстрелов Украины со стороны России. Вскоре он заверил: Украина будет добиваться наказания для РФ за преступления против мирных украинцев и признания их геноцидом, но не будет отказываться от переговорного процесса с российской стороной.

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