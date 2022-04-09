Зеленский заявил, что испытывает ненависть к России, но у Украины «нет другого выхода, кроме переговоров»
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский заявил, что чувствует ненависть к России и ее военным, которые вторглись в Украину и совершают многочисленные военные преступления, убивая мирных жителей.
Война России против Украины — главные события 9 апреля
Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналиста издания BILD.
«Да, я испытываю ненависть к России, к российским солдатам. Когда я вижу эти образы перед глазами. Убитые дети без ног, без рук. Это обида, это ужас», — заявил Зеленский.
Он рассказал, что как отец в такие моменты думает о родителях погибших детей — они не переживут вместе такие события, как выпускной или свадьбу.
По его словам, сегодня Украине «не остается другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров [с РФ]».
«Но в России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Только он один [российский диктатор Владимир Путин] решает, когда эта война закончится», — сказал глава государства.
2 апреля глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и Путина с высокой вероятностью может состояться в Турции — драфты документов для их консультаций уже готовы. В то же время член российской делегации Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора еще не готов.
После зверств в Буче Зеленский заявил, что готов встретиться с главой Кремля только после прекращения обстрелов Украины со стороны России. Вскоре он заверил: Украина будет добиваться наказания для РФ за преступления против мирных украинцев и признания их геноцидом, но не будет отказываться от переговорного процесса с российской стороной.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.