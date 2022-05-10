Зеленский в парламенте Словакии: Россия пошла войной против всей объединенной Европы, начав с Украины 10 мая, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Зеленский призвал остановить войну в Украине (Фото:ОПУ)

Россия пошла войной против всей объединенной Европы, фактически начав с Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

Война России против Украины — главные события 10 мая

«Война Росси против нашей державы — не только попытка захватить нашу землю, подчинить наших людей и стереть украинскую самобытность. Россия пошла войной фактически против всей объединенной Европы, только начав с Украины», — сказал он во время выступления в парламенте Словакии.

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По словам украинского президента, эта война ведется Россией против каждой из держав, которые хотят жить свободно и самостоятельно выбирать своей будущее, «с какими странами дружить и как торговать».

«Это война против проекта объединения на основе совместных ценностей на нашем континенте — уважения к жизни, прав человека, нерушимости границ», — резюмировал Зеленский.

Россия напала на Украину 24 февраля. 10 мая — 76-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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